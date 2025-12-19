В систему обращения с отходами бизнес и государство вместе вложили 267 миллиардов рублей

Применение государственно-частного партнерства позволило привлечь в российскую отрасль обращения с отходами 267 млрд рублей с 2022 года. Благодаря этому механизму стартовало 85 проектов в 50 регионах Суммарная мощность объектов позволяет обрабатывать 10,2 млн тонн отходов, а также утилизировать 3,8 млн тонн.

«При поддержке правительства у регионов есть финансовые инструменты, которые позволяют строить инфраструктуру без роста тарифной нагрузки на население. Новые механизмы финансирования ускорили ввод объектов и снизили нагрузку на региональные бюджеты», — пояснили в пресс-службе РЭО.

Всего с начала реформы обращения в 2019 году в России ввели в эксплуатацию 312 объектов по обработке и утилизации, обезвреживанию и захоронению бытовых отходов.



