В системе учета ТКО появились дашборды для контроля за состоянием контейнерных площадок

В федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) добавили новые дашборды — удобные панели для мониторинга состояния контейнерных площадок и источников образования отходов.

Они позволяют быстро оценивать данные по ключевым показателям — например, как оборудованы площадки, есть ли нарушения при вывозе ТКО, ведется ли раздельный сбор и многое другое. Новый функционал разработали специалисты Российского экологического оператора.

«Теперь представителям региональных операторов, органов власти, муниципалитетов и других организаций, которые вносят данные в систему, будет проще контролировать актуальность и корректность информации. — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Если возникнут ошибки, нарушения, их можно быстро выявить и исправить».

Новый инструмент повысит прозрачность работы в сфере обращения с отходами и поможет лучше контролировать выполнение требований законодательства.

Информационные панели размещены в закрытой части ФГИС УТКО. Получить к ним доступ можно через авторизацию в системе ЕСИА.

Дашборд — это информационная панель, которая отображает ключевые показатели деятельности в удобном для восприятия виде, часто в формате графиков и диаграмм. Он предназначен для быстрого мониторинга и анализа данных, что помогает в принятии решений.