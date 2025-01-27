В Ростовской области переработают только 3% загрязненного мазутом песка

Губернатор Слюсарь: в Ростовской области переработают только 3% песка из Анапы

Загрязненный нефтепродуктами анапский песок решили не вывозить в Ростовскую область — ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Он отметил, что принял решение вместе с замминстра природных ресурсов и экологии РФ Максимом Корольковым.

«Въезд фур на полигон по-прежнему запрещен. На территории круглосуточно дежурит полиция и общественники — местные жители, работает природоохранная прокуратура», — написал Слюсарь.

Он отметил, что вчера в Ростовскую область прибыли 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. В итоге машины уехали обратно.

При этом часть песка все-таки завезли до запрета — это около 3% от общего объема. Горную породу переработают, а мазут используют как топливо на полигоне в Усть-Донецке для утилизации других отходов.

Ранее в МЧС сообщили, что водолазы собрали более 1400 килограммов мазута со дна в районе причала Витязево. Также спасатели обследовали около пяти тысяч квадратных километров в акватории Черного моря.