В России в 2026 году планируют ввести 87 объектов по обращению с отходами

До конца 2026 года в российских регионах планово должны быть введены в эксплуатацию 87 объектов инфраструктуры по обращению с отходами.

Мощность обработки отходов на объектах планируется на уровне 8,74 миллиона тонн в год, утилизации — 3,66 миллиона тонн в год. Кроме того, появятся современные участки размещения 5,96 миллиона тонн ТКО в год.

При этом в 2019–2025 годах уже введено в эксплуатацию 372 объекта обращения с ТКО: 200 — по обработке, 113 — по утилизации, 20 — по обезвреживанию, 39 — по размещению отходов. Введенные мощности по обработке составили 24,68 миллиона тонн, по утилизации — 7,56 миллиона тонн, по обезвреживанию — 0,48 миллиона тонн, по размещению — 7 миллиона тонн.

«С момента старта реформы в 2019 году мы запустили уже 372 объекта по обращению с отходами. Они позволили сформировать инфраструктурный каркас — ключевое направление становления нашей отрасли. Суммарно с 2025 по 2030 годы благодаря различным мерам поддержки в регионах будет введено еще 408 комплексных объектов ТКО. Создание современной инфраструктуры становится опорой для выстраивания в стране экономики замкнутого цикла», — отметил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.