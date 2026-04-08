В России создана эффективная система очистки газов при термическом обезвреживании отходов

Российские инженеры разработали технологию, которая делает термическое обезвреживание отходов экологически безопасным. Новая система газоочистки позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу до значений ниже предельно-допустимых концентраций.

Разработчиком решения выступила компания НТЦ «Бакор». Ключевой элемент системы — керамические фильтры, способные выдерживать экстремальные температуры до 1000 °C. В отличие от стандартных фильтров, эти элементы обладают каталитической активацией. Это означает, что вредные химические соединения не просто задерживаются, а разрушаются на безопасные компоненты прямо внутри фильтра. Система эффективно улавливает и нейтрализует: окислы углерода и летучие органические соединения, оксиды азота и серы, хлористый водород и фтористый водород, диоксины, мелкодисперсную пыль.

Новая технология обеспечивает высокую степень очистки воздушного потока, обладает более компактным размером оборудования, а также повышает энергоэффективность, поскольку тепло от сжигания отходов не выбрасывается в трубу, а используется для отопления помещений или нагрева воды для нужд самого предприятия.

«Эксплуатация инсинераторов с соблюдением требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства предусматривает применение высокотехнологичного оборудования газоочистки, обеспечивающего минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения», — сказал советник гендиректора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

Технология подтверждена протоколами испытаний независимых лабораторий и положительным заключением государственной экологической экспертизы. Решение может применяться на объектах термического обезвреживания отходов, прежде всего в труднодоступных и изолированных территориях — таких как районы Крайнего Севера, где создание комплексной инфраструктуры переработки затруднено. В таких условиях современные установки с многоступенчатой системой газоочистки позволяют безопасно сокращать объем отходов с соблюдением строгих экологических требований, в том числе при работе с отходами I–II класса опасности.

«В рамках деятельности нашего Научно-технического совета идет постоянная работа по поиску наиболее эффективных и экономически перспективных решений, отвечающих всем требованиям экологической безопасности. Предложенная технология газоочистки может найти применение при проектировании и модернизации инсинераторов», — добавили в пресс-службе РЭО.

Информация о технологии размещена на портале «Цифрового РЭО» по ссылке.