В России обновят ГОСТ на сортировку отходов

Сортировочные комплексы должны быть оснащены современным оборудованием, мощности которого выдерживают объемы поступающих отходов. Предложения по доработке ГОСТ Р 70717–2023, который определяет требования к сортировке отходов, обсудили участники совместного заседания направлений «Технологии обращения с отходами» и «Технологии утилизации вторичных ресурсов» Научно-технического совета Российского экологического оператора.

«Эффективная сортировка — основа для извлечения вторичных ресурсов и развития экономики замкнутого цикла. Именно поэтому в рамках работы нашего Научно-технического совета ведется постоянная работа по актуализации нормативных и технических документов, регулирующих этот процесс, чтобы будущие мусоросортировочные комплексы сразу проектировались с учетом современных требований», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Также участники предложили закрепить в ГОСТ требования к режиму работы мусоросортировочного комплекса, включая количество смен и рабочих дней в году, что позволит проектировать комплексы с учетом реальной нагрузки на линии. Это обусловлено тем, что на комплексе мощностью 200 тысяч тонн в год при двухсменном режиме работы на одну линию приходится нагрузка 18,38 тонн в час, тогда как при работе в одну смену нагрузка на линию превысит 36 тонн в час, что значительно выше пороговых значений нагрузки на оборудование, и тем самым снижается качество сортировки ТКО.

Помимо этого, было рекомендовано дополнить перечень оборудования для обработки ТКО. Кроме указанных в ГОСТ Р 70717–2023 барабанных и роторных сепараторов предложено включить вибрационные грохоты, хорошо зарекомендовавшие себя при сортировке мелкой фракции.

Кроме того, отмечено отсутствие в ГОСТе 70717–2023 требований по извлечению стеклобоя из органической фракции, рекомендуемые нагрузки на различные виды оборудования, включая оптические сепараторы, минимальное количество задействованного персонала при ручном отборе вторичных ресурсов.

«ГОСТ является базовым документом, на который ориентируются при разработке технической документации и при выборе технологического решения для объектов обработки ТКО. Предложенные изменения в ГОСТ основаны на многолетнем опыте по проектированию мусоросортировочных комплексов и их эксплуатации. Учитывая важность ГОСТа для отрасли обращения с отходами, все предложения, озвученные на заседании НТС, будут детально изучены профильными специалистами ППК РЭО для принятия решения по инициированию изменений в ГОСТ», — отметил советник генерального директора ППК РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

Научно-технический совет ППК РЭО функционирует с 2020 года и является постоянно действующим консультативным и совещательным органом, созданным для выявления новых технологических решений, проведения научных разработок, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. НТС является центром технологических компетенций по замещению иностранных технологий и научно-техническому развитию отрасли обращения с отходами.