В России начали производить матрасы из отходов

В России успешно перерабатывают текстильные отходы: из 700 тонн вторсырья в 2025 году было изготовлено более 3 млн квадратных метров наполнителей для мягкой мебели и матрасов.

Старую одежду перерабатывают в так называемое регенерированное волокно. Помимо наполнителя для матрасов из него производятся шумоизоляционные материалы для автомобилей и ватин. Предприятие АО «Втор-Ком» находится в Челябинске. За 2025 год компания переработала более 700 тонн бывшей в употреблении одежды.

Всего же такого рода отходы в стране перерабатывают на 20 предприятиях суммарной мощностью порядка 227 тысяч тонн в год. В основном, из текстильных отходов производят ветошь, пряжу, перчатки, утеплители, акустические панели и тому подобное.



«Данный проект напрямую работает на формирование в стране экономики замкнутого цикла. Благодаря подобным предприятиям можно видеть, как старые вещи обретают новую жизнь, а не заполняют площадки размещения отходов», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.