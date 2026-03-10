В России изменили систему расчета накопления отходов

Правительство РФ приняло постановление «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26 августа 2023 года № 1390». Документом уточняется порядок расчета нормативов накопления ТКО для потребителей, образующих медицинские отходы класса «А», и для потребителей, проживающих в многоквартирных и индивидуальных жилых домах.

До принятия постановления нормативы для потребителей, образующих медицинские отходы класса «А», можно было определить только на основании измерений. Процедура измерений занимает около года, так как требует измерений на протяжении 7 дней подряд каждый сезон. Теперь в постановление включены поправочные коэффициенты для таких потребителей и нормативы можно определить расчетным способом, не проводя измерения.

«До внесения изменений нормативы для населения определялись на основании измерений количества отходов на контейнерных площадках или временно на основании расчетных значений, которые определены Правительством. Но расчетные нормативы применялись только до проведения измерений, не больше 18 месяцев. Теперь регионы получили право определять нормативы для населения на основании расчетных значений без ограничений по сроку действия», — пояснили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Кроме того, постановлением уточняется возможность корректировки нормативов на основании данных весов на объектах при условии, если взвешивается более половины отходов в регионе и в федеральной государственной информационной системе учета ТКО размещены данные о массе отходов не менее чем за 12 месяцев, что позволит размеры нормативов соотнести с фактическим образованием ТКО в регионе.

«Продолжается системная работа по актуализации законодательной базы, регулирующей сферу обращения с отходами. Подзаконные нормативные акты своевременно приводятся в соответствие с меняющимся законодательством в области ТКО», — отметил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.