В РГУ имени Косыгина прошло «модное» заседание Консорциума РЭО

В Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина прошло заседание Консорциума РЭО по циклической экономике. Дискуссию посвятили экологической трансформации модной и текстильной индустрии.

Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога между представителями образовательного сообщества, индустрии и экспертной среды. В центре обсуждения — современные вызовы устойчивого развития, внедрение экологически ориентированных технологий, формирование новых профессиональных компетенций и подготовка кадров для экономики замкнутого цикла.

Участники обсудили влияние модной индустрии на окружающую среду и возможные пути снижения экологической нагрузки; роль университетов и образовательных программ в формировании экологически ответственного мышления у будущих специалистов; практики устойчивого производства, переработки и повторного использования текстильных материалов; опыт реализации экологических инициатив и проектов в сфере моды и дизайна.

В качестве спикеров в панельной дискуссии выступили доктор экономических наук Сергей Дембицкий, PR-директор РЭО Дмитрий Бойко, доктора технических наук Ирина Петросова и Ольга Белицкая, руководитель направления сбора текстиля фонда «Второе дыхание» Евгения Воронцова, замруководителя Департамента расширенной ответственности производителей РЭО Гусен Ибрагимов, апсайкл дизайнер Вика Рюшка, дизайнер Анжелика Раченкова и другие.

«Проведение панельной дискуссии в РГУ подчеркивает стремление вуза, который не так давно стал участником нашего Консорциума, выступать открытой экспертной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития креативных индустрий. Мероприятие объединило между собой образование, науку, дизайн и ответственное отношение к окружающей среде», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.



По подсчетам РЭО, объем образования текстильных отходов в России составляет 2,3 млн тонн, это порядка 16 кг на одного городского жителя. Именно поэтому так остро стоит вопрос о возврате этого сырья во вторичный оборот.



