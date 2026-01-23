В РФ через льготный лизинг закупили более 1000 мусоровозов и оборудования для отходов

Программа позволяет регоператорам и операторам по транспортированию отходов закупать технику и оборудование для отходов по субсидируемой ставке (¾ от ключевой ставки Центробанка РФ).



За счет этого механизма в прошлом году в субъектах было приобретено более 1200 единиц различной техники. В основном закупали мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и самосвалы, но также наблюдается спрос на бункеры и прицепы. Наиболее популярные марки шасси приобретенных мусоровозов — отечественный «КАМАЗ» и белорусский «МАЗ».



«Программа льготного лизинга нашла отклик в регионах Российской Федерации. Наиболее активными участниками стали Подмосковье, Краснодарский край и Ростовская область. В 2026 году возможность приобретения техники и оборудования в сфере обращения с отходами сохраняется, поэтому регионы продолжат закупки, согласно отверженным с РЭО дорожным картам», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.