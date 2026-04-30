В регионах усилят контроль за вывозом отходов в майские праздники

Поэтому крайне важно обеспечить слаженную работу всех ответственных структур, неукоснительно соблюдать графики вывоза отходов, подготовить резервную технику, а также обеспечить постоянный мониторинг обратной связи от населения по качеству оказываемой услуги. Особенно это касается регионов с высокой туристической нагрузкой.

В связи с этим субъектам необходимо усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с отходами. Такая информация была озвучена на еженедельном правительственном штабе по организации системы ТКО. ППК «РЭО» со своей стороны в праздничный период будет вести непрерывный мониторинг качества вывоза мусора.

Для оперативного реагирования на возникающие вопросы в каждом регионе определены ответственные сотрудники не ниже уровня отраслевого заместителя министра.

«Все регионы должны обеспечить бесперебойную работу и не допустить сбоев в оказании услуги по обращению с отходами. Отдельно прошу руководство субъектов Краснодарского края, республик Крым, Алтай, Карелия и Татарстан, Северного Кавказа, Калининградской и Нижегородской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга держать ситуацию на личном контроле», — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова на штабе по организации системы обращения с отходами.