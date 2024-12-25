В РАН оценили последствия разлива мазута для курортного сезона в Краснодарском крае

Загрязнение мазутом пляжей в Краснодарском крае может затронуть по меньшей мере один курортный сезон. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Это гибель экосистем, это огромные неприятности для людей, которые там живут. Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране», — уточнил собеседник агентства.

По словам Данилова-Данильяна, сейчас очень сложно сказать, будут ли загрязненные побережья Кубани участвовать в грядущем туристическом сезоне или пропустят несколько. Оптимисты считают, что уже весной в районе крушения танкеров все будет в порядке, однако более скептически настроенные специалисты думают иначе.

«Все это совершенно остается неисследованным», — заключил ученый.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что выброшенные после крушения танкеров на берег нефтепродукты уберут до 1 февраля.