В природном парке «Птичья гавань» запустили онлайн-экскурсии

Омский природный парк «Птичья гавань», газета «Аргументы и факты» и компания «Газпромнефть — смазочные материалы» запустили совместный мультимедийный эколого-просветительский проект. Его цель — познакомить с обитателями парка в формате онлайн-прогулки.

Сейчас на площади около 113 гектаров живут более ста видов птиц. Пользователи смогут не только изучить интерактивную карту и узнать интересные факты об обитателях территории, но и проверить знания в тематическом квизе.

Это уже не первый совместный проект нефтяников и орнитологов. Недавно парк оснастили профессиональными оптическими приборами, которые позволяют наблюдать за обитателями с большого расстояния.

«Мы берем в помощь современные технологии, чтобы говорить об этом на языке, понятном и интересном для людей всех возрастов, в том числе для детей и молодежи», — заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Директор парка Сергей Шабаршин считает, что территория привлекает повышенное внимание омичей и гостей региона.

«У территории большой потенциал для экологического туризма, и мы стараемся использовать его на благо города», — подчеркнул он.