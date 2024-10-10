В Петербурге в октябре зацвела сирень

На юге Санкт-Петербурга из-за теплой погоды распустилась сирень. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Куст сирени зацвел во Фрунзенском районе. В Красном Селе в сквере Мнацаканова распустился ирис.

«Повторное зацветание некоторых растений — последствия солнечного, теплого, местами даже жаркого сентября», — объяснили специалисты комитета.

Глобальное потепление усилится в 2024 году, предупредил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. На погоде сказалось повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, известное как метеорологическое явление Эль-Ниньо. Ученый заявил об угрозе ускоренного таяния ледников, подтоплений в Венеции, Санкт-Петербурге и городах Нидерландов, а также новых температурных рекордов.