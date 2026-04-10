В первом квартале 2026 года регионы закупили почти двести мусоровозов

С января по март 2026 года 42 региона приобрели 194 машины. Из них 83 закупили с помощью разработанной РЭО и Росагролизингом программы льготного лизинга.

Наибольшее количество техники купили Хабаровский край (26 единиц), ЛНР (19 ед.), Красноярский край (17 ед.), Санкт-Петербург (14 ед.), Приморский край (12 ед.), Краснодарский край и Тюменская область (по 11 ед.), Ростовская область (10 ед.), а также ДНР, Челябинская и Курская области (по 9 ед.).

«Приобретение спецтехники — одно из наиболее важных направлений работы, поскольку по состоянию парка и своевременности вывоза люди судят о реформе обращения с отходами. РЭО строго отслеживает исполнение регионами планов по закупкам. Всего в этом году планируется закупить 883 мусоровоза», — добавили в пресс-службе компании.