В Перми установили полсотни баков для сбора старой одежды

С декабря года 2025 года в Перми 50 новых контейнеров, которые предназначены для сбора отслуживших текстильных изделий. Сдавать туда можно чистую одежду, постельное белье, полотенца, скатерти и прочее. Проект реализует компания «Лидертекс» при поддержке Минприроды РФ и РЭО.

Больше всего контейнеров — 18 — установили в Свердловском районе столицы Прикамья. А в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском и Молотовилихинском районах смонтировали еще по восемь контейнеров.



«С момента старта пилотного проекта в декабре, пермяки сдали в контейнеры уже более четырех тонн старого текстиля. Благодаря реализации текстиль не будет гнить на полигонах, а вернется во вторичный оборот в виде рабочих перчаток и рукавиц или ветоши», — сказали в пресс-службе РЭО.