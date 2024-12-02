В озеро Удомля возле Калининской АЭС выпустили более 100 тысяч мальков

Специалисты Калининской АЭС выпустили в озеро-охладитель Удомля более 100 тысяч мальков черного амура, сазана и белого толстолобика. Их общая масса — 1,85 тонны.

Такие мероприятия на Удомле и соседнем озере Песьво проходят регулярно. Всего в них живут более 700 тонн рыбы, что почти вполовину больше, чем до начала работы АЭС.

Рыба, выпущенная в водоемы искусственно, размножается быстрее эндемичной. При этом сами озера таким образом очищают от водной растительности, моллюсков и другого естественного загрязнения.

Водных обитателей привезли из подмосковного Научного центра по генетике и селекции рыб и выпустили на новое место обитания под контролем специалистов Федерального агентства по рыболовству.

«Многолетние исследования подтверждают благополучное состояние и высокое качество воды», — заявил начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин.

Станция активно вкладывается в природоохранные мероприятия. Только в прошлом году на них направили свыше 350 миллионов рублей. Таким образом Росатом хочет достичь суверенитета зеленых технологий.