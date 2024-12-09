В Москве наградили победителей и призеров Всероссийского конкурса «ПРО Образование – 2024»

В Москве состоялось награждение победителей новой номинации «Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи» Всероссийского конкурса Минпросвещения «ПРО Образование — 2024». Партнером номинации стал Российский экологический оператор.

«Новая номинация, партнером которой мы являемся, очень важна. Она акцентирует внимание на значимости экологического просвещения и стимулирует проекты, способствующие распространению экологических идей и формирующие осознанного подхода к окружающей среде среди детей и молодежи», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Свои заявки в номинацию подавали журналисты, индивидуальные авторы, блогеры, публикующие материалы по образовательной тематике в сфере экологии.

Первое место занята журналистка из Москвы Светлана Субботина, второе — учитель географии из Краснодара Лилия Казанцева, третье — Антон Тимофеев, педагог дополнительного образования Антон Тимофеев из Кемерова.