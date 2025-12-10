В Москве начнут производить батарейки из отходов

В российской столице готовится к запуску первое в стране предприятие, которое объединит производство щелочных батареек с передовой технологией утилизации отслуживших свой срок элементов питания. Открытие запланировано на 20 декабря. Мощности завода позволят ежегодно перерабатывать до 4000 тонн вторичного сырья, извлеченного из использованных батареек.

«В текущем году проект был удостоен первого места на Зеленой премии в категории „Технологические и цифровые решения“. Создание подобной экосистемы станет основой для совершенно новой модели обращения с опасными отходами, к которым относятся батарейки. Она будет полностью соответствовать принципам циркулярной экономики, где отходы превращаются в ресурсы и затем снова поступают в продажу, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — В повторное производство будет вовлечено до 70% компонентов, извлеченных из переработанных батареек. Это выдающийся показатель, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире».

Сбор отработанных батареек осуществляется в 3100 специализированных пунктах, расположенных по всей территории страны. В зоне охвата этих пунктов проживает 10,7 миллиона человек. В будущем планируется расширить сеть, охватывающую до 30 миллионов человек.

Реализацией проекта занимаются ООО «Первый завод гальванических элементов» и ООО «НЭК-Инновации», разработавшие уникальную технологию извлечения ценных материалов из батареек, таких как цинк, диоксид марганца и графит. Данная технология обеспечивает высокую степень чистоты извлекаемых элементов, что является необходимым условием для стабильного и качественного производства.

Ожидается, что к концу 2026 года выпуск батареек из вторичного сырья достигнет 100 тонн в месяц. В 2027 году этот показатель планируется увеличить до 250 тонн, чему будет способствовать ввод в эксплуатацию завода по первичной переработке в Санкт-Петербурге. К 2030 году проект ставит своей целью обеспечить вторичное использование 30% батареек, поступающих в обращение на территории России.