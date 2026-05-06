В Москве и Подмосковье отменили желтый уровень погодной опасности до утра

В московском регионе прекратил действовать желтый уровень погодной опасности, введенный ранее из-за грозы и усиления ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе завершил свое действие, но уже в среду, 6 мая, с 09:00 до 21:00 по московскому времени он вновь будет объявлен», — уточнил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, в среду снова ожидаются гроза и усиление порывов юго-западного ветра до 15 метров в секунду. До этого в Москве и Московской области прошли дождь и первая в этом году гроза.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев предупреждал жителей столичного региона, что первые весенние грозы пройдут с 5 по 7 мая. Он также уточнил, что в эти дни солнце хорошо погреет Москву — температура воздуха ожидается до +27 градусов, что станет положительной аномалией для начала мая.