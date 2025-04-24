В Министерстве природных ресурсов рассказали о планах по реализации нацпроекта «Экологическое благополучие»

Предваряя форум, с января по апрель 2025 года в 16 субъектах РФ были организованы подготовительные встречи в формате межрегиональных платформ для обсуждения насущных вопросов муниципального развития. В ходе этих мероприятий главы муниципальных образований из разных уголков страны вместе с представителями федеральных и региональных органов власти занимались разработкой проектных решений для их дальнейшего обсуждения на федеральном уровне.



Первый замминистра природных ресурсов России Константин Цыганов, представляя новый общенациональный проект, акцентировал внимание на том, что экологическая безопасность является одним из ключевых государственных приоритетов, реализуемых на всех уровнях власти.



«Экологическое благополучие граждан один из важнейших стратегических приоритетов государства на всех уровнях власти федеральном, региональном и муниципальном. Но, в конечном счете, результат нашей работы должны увидеть и оценить жители городов, сёл и деревень. И поэтому муниципалитеты, безусловно, находятся „на передовой. При этом совместно с региональными командами нами накоплен уникальный опыт эффективного проектного управления“, сказал Цыганов.



Планируется, что проект охватит все 89 субъектов. В реализацию поставленных задач будут вовлечены 14 федеральных министерств и ведомств. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 800 миллиардов рублей. При этом инвестиции бизнеса в решение задач, предусмотренных новым нацпроектом, оцениваются почти в 400 миллиардов рублей.



Одной из ключевых проблем в контексте регионов и муниципалитетов является обращение с отходами производства и потребления, „мусорная реформа“.



„Люди, к сожалению, не всегда видят результаты реформы. Например, они выходят из дома и намереваются выбросить мусор. Но сталкиваются с переполненностью контейнеров или их отсутствием. При этом за время действия реформы в стране установлено 2,5 миллиона контейнеров. Однако дефицит сохраняется и составляет порядка 300 тысяч контейнеров. Это, в свою очередь, негативно влияет на качество жизни. И даже может стать причиной решения о переезде в другой город или регион. При этом для всех регионов мы создали равные условия для реализации реформы ТКО“, сообщил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.



По его словам, с 2019 года в стране было создано 295 предприятий, занимающихся переработкой отходов. Их суммарная мощность составляет более 23 миллионов тонн отходов по обработке и 7,5 миллионов тонн по утилизации и обезвреживанию. Благодаря этим объектам доля твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку, приближается к 57%. Доля утилизируемых отходов в настоящее время превышает 14%.



В соответствии с новым национальным проектом „Экологическое благополучие“, к 2030 году планируется обеспечить стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов, а также рециклинг не менее 25% производственных и потребительских отходов. Предполагается, что захоронению на полигонах будет подвергаться не более половины всех отходов. Для достижения этой цели в ближайшие пять лет в различных регионах страны планируется возведение 230 объектов, обеспечивающих обработку примерно 12 миллионов тонн ТКО и утилизацию около 5 миллионов тонн. Совокупный объем инвестиций оценивается примерно в 247 миллиардов рублей.