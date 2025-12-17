В Магаданской области появится комплекс по обращению с отходами за 4,5 млрд рублей

В Магаданской области подписано концессионное соглашение о возведении важного для региона объекта — современного комплекса по управлению твердыми коммунальными отходами. Осуществление проекта продвигается согласно плану: подача заявки на получение займа от Российского экологического оператора ожидается оперативно, а старт финансирования намечен на второй квартал 2026 года.

Возведением комплекса займется концессионер — ООО «Магаданская экологическая концессия». Производственная мощность объекта составит: переработка — 55,4 тыс. тонн ТКО ежегодно, утилизация (компостирование) — 22,5 тыс. тонн ежегодно, размещение — 23 тыс. тонн ежегодно. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на декабрь 2028 года.

Общий объем инвестиций в проект составляет около 6 миллиардов рублей. Регион внесет финансовый вклад в строительство объекта в виде капитального гранта из регионального бюджета в размере 1,14 млрд рублей. Часть этих средств будет выделена уже в 2025 году, что позволит оперативно начать реализацию проекта. Приоритетное финансирование обеспечит РЭО в форме льготного займа — около 4,5 млрд рублей.



«Магаданская область делает стратегически важный шаг — формирует комплексную систему обращения с отходами, которая позволит увеличить объем обработки и утилизации, снизить нагрузку на полигоны и обеспечить переход к экономике замкнутого цикла. Проект полностью подготовлен к финансированию и соответствует требованиям государственных экспертиз», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.