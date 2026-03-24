В Ленобласти запустили комплекс обработки отходов мощностью 600 тысяч тонн

Комплекс по обработке отходов «Островский» будет обрабатывать треть от всех образующихся в Санкт-Петербурге коммунальных отходов. Старт работе комплекса дал губернатор Петербурга Александр Беглов. В мероприятии также приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова.

«Это один из наиболее самых современных объектов на территории России, и в целом на территории экологического мониторинга. Объект относится к категории основных для Санкт-Петербурга. Могу сказать, что за последние 3,5 года регион прошел колоссальный путь. В настоящий момент кратно увеличилось количество обрабатываемого, то есть сортируемого мусора, и количество утилизируемого мусора, то есть то, что мы научились перерабатывать во вторсырье», — сказал журналистам заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Комплекс ежегодно будет возвращать в экономику около 90 тысяч тонн вторичных ресурсов.

«Российский экологический оператор предоставил на строительство комплекса 14 миллиардов рублей в виде льготного займа, — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — На предприятии, кроме обработки, будут также утилизировать органические отходы и производить альтернативное топливо. Сейчас идет активный поиск персонала — на объекте создано более тысячи рабочих мест. Комплекс станет еще и мощным позитивным социальным драйвером развития региона».

Эксплуатацией КПО «Островский» займется Невский экологический оператор. Более 95% современного оборудования на предприятии — отечественное.