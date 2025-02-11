В Ленобласти в реке выявили превышение токсинов в тысячу раз

Специалисты зафиксировали многократное превышение содержания вредных веществ в реке Нейма в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ведомство поступило обращение от ФГБУ «Главрыбвод» об ухудшении качества природной воды в Ивановском водохранилище, в который впадает река Нейма. Оттуда она поступает в садки Лужского производственно-экспериментального лососевого завода.

Предположительно, вода ухудшилась в результате длительного сброса неочищенных сточных вод.

Лабораторное исследование показало, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам — более чем в одну тысячу раз, по аммоний-ионам — почти в 200 раз. Кроме того, еще по фенолам, марганцу и фосфат-ионам.

В Росприроднадзоре предположили, что источниками загрязнения могли быть сточные воды очистных сооружений в поселке Большая Пустомержа, где расположены не только жилые дома, но и предприятия. В частности, убойный цех одного их агрокомплексов.

«Ухудшение качества природной воды в водных объектах сказывается на работе завода и гибели рыбы, которую весной выпускают в водные объекты Ленинградской области для поддержания популяции», — заявили в ведомстве.