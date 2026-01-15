В Краснодарском крае после смены регоператора вдвое снизилось число жалоб на вывоз отходов

На Кубани на 54% снизилось число жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов. Это произошло после смены регионального оператора в июне 2025 года на компанию ООО «Южный региональный оператор».

С января по май прошлого года на работу предыдущего регоператора кубанцы жаловались 74 раза. За время работы нового оператора (с июня по декабрь) от жителей региона пришло 34 обращения. Снижение составило 54%.

Таких показателей удалось добиться расширению парка техники компанией ООО «ЮРО». Прошлый регоператор задействовал при вывозе отходов 139 единиц техники с износом в 44%, а новый — 198 единиц с износом в 32%. При этом «ЮРО» закупил 52 новых мусоровоза, из них 40 — по программе льготного лизинга.

«Новый регоператор успешно справляется с возложенными на него обязательствами. Компания стремится к снижению жалоб от жителей региона, используя доступные механизмы поддержки федерального центра, в частности, закупку мусоровозов с использованием льготного лизинга», — рассказали в пресс-службе РЭО.