В Карелии эксперты Экосовета обсудили сохранение водных ресурсов

В Петрозаводске под руководством главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова прошло шестое заседание Экосовета при правительстве Карелии. В мероприятии приняли участие высокопоставленные лица региональных и федеральных министерств, а также представители научных кругов и бизнеса. Основной темой обсуждения стало состояние, эксплуатация и восстановление водных ресурсов республики.

Участники заседания заострили внимание на проблеме стандартизированных критериев отбора региональных проектов для включения в федеральную программу «Вода России». Рашид Исмаилов подчеркнул, что при распределении финансирования в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» необходимо более тщательно учитывать климатические и географические особенности различных регионов РФ.

«В федпроект „Вода России“ идет достаточно жесткий отбор объектов. Критерии сегодня очень строгие, но они не всегда учитывают местную специфику — регионы все разные, есть климатические и географические особенности. Они должны тоже приниматься во внимание при распределении средств нацпроекта между субъектами РФ. Конечно, нужно учитывать и позицию научного сообщества. Это важный элемент для эффективных управленческих решений», — сказал Исмаилов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил соответствующим министерствам подготовить официальное обращение на федеральный уровень с предложением пересмотреть методологию отбора, что позволит расширить участие региона в данном проекте. В настоящее время в Карелии активно ведутся работы по очистке и восстановлению водных объектов.