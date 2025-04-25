В ХМАО объявили о начале пожароопасного сезона

В региональном управлении МЧС России заявили о введении с 26 апреля пожароопасного периода в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил портал muksun.fm .

Специалисты ведомства напомнили о запрете на сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, а также проведение любых работ, которые могут вызвать пожар.

Сейчас сотрудники МЧС проверяют населенные пункты, находящиеся в зоне риска, передает RT.