В Химках в рамках экологической акции высадили полторы тысячи саженцев сосны

Полторы тысячи саженцев высадили в Химках в рамках традиционной экологической акции «Посади дерево». В этом году распространитель государственных лотерей «Столото» организовал ее вместе с «Волонтерами леса».

Для высадки саженцев выбрали участки, пострадавшие от вырубки, пожаров или насекомых. Сажали сосны — не просто красивые, но еще и очень сильные деревья. Они быстро растут и способствуют укреплению почвы.

«Намного лучше приживается, она устойчива к болезням — особенно таким, как короед. Меньше валится от бурь», — отметил лесничий Эдуард Леонтьев.

Акцию проводят вот уже на протяжении пяти лет. За это время участники высадили свыше 100 тысяч деревьев.

«За эти пять лет мы высадили 102 тысячи саженцев в разных регионах нашей страны: это и Московская область, и Ленинградская, Свердловская, Волгоградская, Чувашия. Помощь экологии уже активно входит в нашу корпоративную культуру, ведь каждое высаженное дерево — своего рода символ того, что мы заботимся о нашем обществе, о нашей природе», — поделилась Оксана Тубман, директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
1/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
2/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
3/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
4/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
5/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
6/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
7/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
8/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
9/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
10/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
11/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
12/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
13/14
фотограф Евгений Ананьев
Фото: фотограф Евгений Ананьев
14/14

Контролировали высадку деревьев специалисты по восстановлению лесного фонда. С их помощью и четкими инструкциями справиться с процессом легко мог даже новичок.

По оценкам экологов, взрослое дерево поглощает в среднем 22 килограмма углекислого газа в год. Так, воздух становится чище, а значит — безопаснее.

«Климат очень зависим от лесных и зеленых насаждений. И чем больше их будет, тем у нас будут благоприятнее условия», — обратил внимание замруководителя движения «Волонтеры леса» Никита Суворов.

После высадки специалисты продолжат наблюдать за молодыми соснами, пока они не окрепнут.

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте