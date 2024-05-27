В Химках в рамках экологической акции высадили полторы тысячи саженцев сосны
Полторы тысячи саженцев высадили в Химках в рамках традиционной экологической акции «Посади дерево». В этом году распространитель государственных лотерей «Столото» организовал ее вместе с «Волонтерами леса».
Для высадки саженцев выбрали участки, пострадавшие от вырубки, пожаров или насекомых. Сажали сосны — не просто красивые, но еще и очень сильные деревья. Они быстро растут и способствуют укреплению почвы.
«Намного лучше приживается, она устойчива к болезням — особенно таким, как короед. Меньше валится от бурь», — отметил лесничий Эдуард Леонтьев.
Акцию проводят вот уже на протяжении пяти лет. За это время участники высадили свыше 100 тысяч деревьев.
«За эти пять лет мы высадили 102 тысячи саженцев в разных регионах нашей страны: это и Московская область, и Ленинградская, Свердловская, Волгоградская, Чувашия. Помощь экологии уже активно входит в нашу корпоративную культуру, ведь каждое высаженное дерево — своего рода символ того, что мы заботимся о нашем обществе, о нашей природе», — поделилась Оксана Тубман, директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».
Контролировали высадку деревьев специалисты по восстановлению лесного фонда. С их помощью и четкими инструкциями справиться с процессом легко мог даже новичок.
По оценкам экологов, взрослое дерево поглощает в среднем 22 килограмма углекислого газа в год. Так, воздух становится чище, а значит — безопаснее.
«Климат очень зависим от лесных и зеленых насаждений. И чем больше их будет, тем у нас будут благоприятнее условия», — обратил внимание замруководителя движения «Волонтеры леса» Никита Суворов.
После высадки специалисты продолжат наблюдать за молодыми соснами, пока они не окрепнут.