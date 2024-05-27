В Химках в рамках экологической акции высадили полторы тысячи саженцев сосны

Полторы тысячи саженцев высадили в Химках в рамках традиционной экологической акции «Посади дерево». В этом году распространитель государственных лотерей «Столото» организовал ее вместе с «Волонтерами леса».

Для высадки саженцев выбрали участки, пострадавшие от вырубки, пожаров или насекомых. Сажали сосны — не просто красивые, но еще и очень сильные деревья. Они быстро растут и способствуют укреплению почвы.

«Намного лучше приживается, она устойчива к болезням — особенно таким, как короед. Меньше валится от бурь», — отметил лесничий Эдуард Леонтьев.

Акцию проводят вот уже на протяжении пяти лет. За это время участники высадили свыше 100 тысяч деревьев.

«За эти пять лет мы высадили 102 тысячи саженцев в разных регионах нашей страны: это и Московская область, и Ленинградская, Свердловская, Волгоградская, Чувашия. Помощь экологии уже активно входит в нашу корпоративную культуру, ведь каждое высаженное дерево — своего рода символ того, что мы заботимся о нашем обществе, о нашей природе», — поделилась Оксана Тубман, директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».