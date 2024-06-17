В Госдуме обсудили бюджетное исполнение мероприятий реформы отрасли ТКО

Заседание Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды прошло 17 июня в Госдуме. На нем обсудили бюджетное исполнение мероприятий национального проекта «Экология» и, в частности, федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (ТКО).

«С начала реформы в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ за пять лет было создано 249 объектов обращения с ТКО. Общая мощность обработки на них составила 20,389 млн тонн в год, утилизации — 6,103 млн тонн и размещения — 4,581 млн тонн. Работа по созданию и развитию комплексной системы управления ТКО для улучшения качества жизни и экологической обстановки в России продолжается и соответствует плановым значениям», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В заседании принял участие заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин. Он рассказал о финансировании проектов по созданию новых мощностей в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

«В существующей обстановке, учитывая то, что отрасль регулируемая, основное строительство объектов осуществляется только в рамках мероприятий, по которым оказывается государственная поддержка. Поэтому объемы вводимых мощностей и достигаемые показатели неразрывно связаны с теми объемами финансирования, которые существуют в государственной программе. Учитывая рост процентных ставок до 16%, мы, по сути, сейчас строим только те объекты, которые имеют под собой финансирование в рамках федерального проекта», — сказал Алексей Макрушин.

По его словам, произошедшие корректировки по срокам и целевым показателям во многом были связаны с пересмотром объема финансирования и снижением объема средств, которые доводятся до Российского экологического оператора.

«В целом, комитет отмечает удовлетворительное выполнение всех госпрограмм, находящихся в ведении комитета. Есть ряд вопросов по достижению показателей и повышению эффективности мероприятий», — отметил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам Дмитрий Кобылкин.