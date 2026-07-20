В Гидрометцентре оценили шанс «европейской» жары в России

В ближайшие две недели в России не произойдет резкого повышения температуры, как в Европе. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил глава отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

По его словам, активные циклоны перекрывают жаркий воздух из Сахары. Пока что огромные теплые муссоны дошли только до Калининграда, где зафиксировали до +30 градусов.

«В ближайшую неделю-две такой жары не предвидится. Экстремальная жара больше бывает в Западной Европе», — отметил он.

Жертвами экстремальной жары на территории Европы стали как минимум 10 тысяч человек, подавляющее число — люди старше 65 лет.

До вечера 20 июля в Московском регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Днем в понедельник воздух прогреется до +30 градусов, а во вторник и среду вероятны сильные грозы.