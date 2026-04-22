В День земли РЭО подготовил для россиян чек-лист полезных эко-привычек

22 апреля в мире по инициативе Организации объединенных наций отмечается День Земли (Earth Day). К этой дате Российский экологический оператор подготовил список несложных действий , которые позволят научат жить экологичнее.

Стоит пользоваться только многоразовыми вещами: многоразовыми бутылками/кружками, контейнерами для еды, шопперами, авоськами. Важно выключать свет при перемещении в другую комнату квартиры/дома и воду при чистке зубов/намыливании тела в душе. Кроме того, следует сортировать отходы дома, а также по месту работы/учебы. Также стоит отказаться от спонтанных покупок: важно поразмыслить о целесообразности покупок.

«Забота о нашей планете начинается с несложных бытовых привычек. Важно донести это до максимального количества людей. Поэтому призываем всех, кто придерживается экопривычек, агитировать свое ближайшее окружение. Чистое будущее — забота каждого», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Ко Дню Земли в российских образовательных учреждениях прошли «Разговоры о важном». Учащимся с 1 по 11 классы рассказали о полезных привычках, позволяющих экологизировать свою жизнь. Суммарно уроки прослушали порядка 18 миллионов учеников.