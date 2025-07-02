В Чувашии запустили мусоросортировочный комплекс мощностью 30 тысяч тонн

Мусоросортировочный комплекс, который будет обрабатывать 30 тысяч тонн отходов в год, запустили в Республике Чувашия. Российский экологический оператор оказал финансирование проекту в размере 276 млн рублей.

«Создание мусоросортировочного комплекса — важный шаг для Чувашской Республики в реализации национального проекта “Экологическое благополучие”. Этот комплекс обеспечит возможность сортировки твердых коммунальных отходов, отделяя полезные фракции, такие как пластик, стекло, бумага и металл, для дальнейшей переработки и повторного использования. Это позволит значительно сократить объем отходов, направляемого на полигоны для захоронения, и приблизит регион к достижению целевого показателя в рамках нацпроекта — 100% обработки отходов», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Мусоросортировочный комплекс находится в Канашском округе Чувашской республики. Его мощность составляет 30 тысяч тонн.

Инициатором проекта выступило ООО «Экосфера-Ч».

«ООО “Экосфера-Ч” получило поддержку в виде льготного финансирования на сумму 276,63 миллиона рублей благодаря привлечению средств от размещения облигаций Российского экологического оператора», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Эти средства предоставлены организации в форме заемных ресурсов. Общие затраты на реализацию данного объекта составили 457,96 миллиона рублей, среди которых также средства капитального гранта по концессионному соглашению — 152,65 миллиона рублей.