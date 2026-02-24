В Бурятии построят объект по обращению с отходами за 6,5 млрд рублей

В Улан-Удэ возведут комплексный объект по обращению с отходами. Ежегодно на нем будут обрабатывать 190 тысяч тонн отходов. Инвестиции в проект составят порядка 6,5 млрд рублей.

На текущий момент определен концессионер, который займется возведением объекта. Им стало ООО «Экологический оператор Республики Бурятия». Власти региона отобрали компанию по итогам приема заявок. Подписать соглашение планируют до конца I квартала 2026 года.

«Развитие инфраструктуры по обращению с отходами в регионах — одно из наиболее важных направлений реформы чистоты. Ввод новых мощностей позволит Бурятии приблизиться к достижению показателей по обращению с ТКО, обозначенных в нацпроекте „Экологическое благополучие“, — сказали в пресс-службе РЭО.