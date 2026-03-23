В ассоциации «Ресурс» рассказали о задачах по направлению экономики замкнутого цикла

«Участники ассоциации четко формулируют потребность в более детальном обсуждении нормативной базы и практических аспектов расширенной ответственности производителя в разных отраслях. У каждого товара есть свои особенности в цепочке „производство — потребление — утилизация“. Наличие спроса на вторичные материалы, достаточность мощностей и так далее. Поэтому разрывы в цепочке в каждой отрасли разные и, соответственно, требуют разных решений. Но есть единые для всех утилизаторов проблемы: избыточные требования по ГЭЭ, „слабая”/не стимулирующая ставка экосбора (по большинству групп товаров)», — пояснила заместитель исполнительного директора ассоциации „Ресурс“ по вопросам экономики замкнутого цикла Елена Семилетова.



Она также добавила, что наблюдается значительный интерес к широкому кругу вопросов, связанных с экономикой замкнутого цикла в целом. От спроса на продукцию из вторсырья до снятия административных барьеров по всей цепочке вовлечения вторичных ресурсов в отраслях экономики.



«Ассоциация является для делового сообщества понятной, прозрачной и удобной площадкой диалога с государством и продолжит быть таковой. Проактивная и ответственная позиция бизнеса, внятные и обоснованные предложения — вот, пожалуй, необходимые элементы настройки такого диалога», — резюмировала Семилетова.



Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» создали при поддержке Российского экологического оператора в 2021 году.