В акциях по высадке деревьев приняли участие более 1,5 млн россиян

Итоги шестого сезона Международной акции «Сад Памяти» и седьмого сезона Всероссийской акции «Сохраним лес» подвели на пресс-конференции в Москве. Ежегодно эти акции объединяют миллионы людей в деле сбережения и приумножения российских лесов.

Самыми активными участниками акции «Сад Памяти» стали ЛНР, Башкортостан и Дагестан, Подмосковье и Кубань. В рейтинге регионов учитывалось число высаженных деревьев, количество участников и медийная заметность.

Среди лидеров в рамках проведения акции «Сохраним лес» отмечены Калмыкия, Алтайский край, Белгородская, Иркутская и Кемеровская области. Победителям вручили дипломы и памятные подарки.

«Работа по охране лесов ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». До 2030 года на реализацию соответствующих мероприятий запланировано больше 70 миллиардов рублей. Средства будут в том числе направлены на создание и модернизацию питомников, уход за лесными культурами, формирование запаса семян, закупку специальной техники», - в своем обращении отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.



