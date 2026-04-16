В 2025 году в Удмуртии изготовили 144 млн бутылок из 44 тыс тонн стеклобоя

На мощностях завода АО «СВЕТ» в прошлом году изготовили 144 млн новых стеклянных бутылок, банок и других изделий из 44 тыс тонн стеклобоя. Общий же объем производства — 750 млн изделий в год, среди которых уникальная, лимитированная тара нестандартных размеров.

АО «СВЕТ» — одно из старейших предприятий Удмуртии, в прошлом году ему исполнилось 190 лет. Сегодня завод состоит в Реестре утилизаторов и входит в пятерку крупнейших поставщиков стеклянной тары в России, занимая около 5% рынка и порядка 50% — в премиальном сегменте.

В составе единого производственного комплекса находятся шесть стекловаренных печей общей мощностью более 750 млн изделий в год, а также цех приготовления шихты (смеси для производства стекла) мощностью до 800 тонн в сутки. Оборудование позволяет производить белую, цветную и коричневую тару.

«На предприятии, в том числе из стеклобоя, выпускают стеклотару вместимостью от 5 миллилитров до 3 литров разных цветов. Изделия используют в пищевой, химической, фармацевтической и парфюмерной отраслях промышленности. Налицо пример выстраивания экономики замкнутого цикла», — отметил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

В общей сложности 25 предприятий в России перерабатывают порядка 2,2 млн тонн стекла в год. В Приволжском федеральном округе таких заводов пять: два в Удмуртии, а также по одному в Мордовии, Башкирии и Нижегородской области.