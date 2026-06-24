Ученый Шихов разъяснил, что делать при сильном ветре

Доктор географических наук, синоптик Андрей Шихов рассказал ИА Ura.ru , как обезопасить себя во время стихийных бедствий, таких как торнадо и шквал.

По словам специалиста, скорость развития смерча может быть разной, а прогнозы часто имеют большую погрешность. Синоптик добавил, что перед поездкой на природу узнать наверняка о таком явлении практически невозможно.

Ученый также отметил, что от обычных шквалов погибает больше людей, чем от торнадо. Чаще всего это происходит из-за падения деревьев. В качестве примера он привел чрезвычайное происшествие в Марий Эл в 2023 году.

«Там было восемь погибших и много пострадавших, никакого торнадо не было. Был просто шквал, и люди прятались в палатках и машинах, где они не могли увернуться от падающих деревьев», — пояснил Шихов.

Если начинается сильный ветер и вокруг начинают массово падать деревья, нужно следить за их направлением, а не прятаться в палатке или машине, передает RT.