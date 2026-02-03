Ученые выразили сомнения в эффективности переработки пластика

Бездействие в решении проблемы пластиковых отходов может усилить их угрозу для здоровья людей в ближайшие годы. Переработка пластика, по мнению ученых, не приносит значительного результата. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Международная группа исследователей из Великобритании и Франции проанализировала воздействие пластика на здоровье человека на всех этапах его жизненного цикла — от добычи нефти и газа для производства до попадания отходов на свалки. Однако ученые отметили, что их модель не учитывает многие другие способы воздействия пластика, такие как микропластик и химические вещества из упаковки для пищи.

«Это, несомненно, значительно заниженная оценка общего воздействия на здоровье человека», Ведущий автор исследования из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Меган Дини.

Ученые использовали показатель DALYs (Years of Life Lost), отражающий количество лет, потерянных из-за преждевременной смерти или ухудшения качества жизни вследствие заболеваний. В сценарии «без изменений» количество потерянных лет из-за пластика может удвоиться — с 2,1 миллиона в 2016 году до 4,5 миллиона в 2040 году.

Самым большим воздействием на здоровье названы выбросы парниковых газов при производстве пластика, за ними следуют загрязнение воздуха и токсичные химические вещества. Дини привела в пример пластиковые бутылки для воды, которые, как и более 90% всего пластика, производятся из нефти и газа.

Несмотря на усилия по переработке, большинство пластиковых отходов оказывается на свалках, где они могут разлагаться веками, выделяя химические вещества. Ученые пришли к выводу, что переработка пластика не имеет значительного эффекта. Наиболее эффективной мерой специалисты назвали сокращение количества «ненужного» пластика.