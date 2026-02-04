Ученые РЭО разработают сборник технологий биологической обработки отходов

Разработка документа необходима, поскольку членам НТС требуются единые методики оценки проектов, поступающих на рассмотрение в РЭО, говорит советник гендиректора компании по вопросам экомониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

По его словам, при оценке технологий и новых решений должны быть приняты во внимание критерии инновационности, импортозамещения, экономической и социальной эффективности, масштабируемости, экологической безопасности, а также влияния на достижение показателей соответствующих национальных и федеральных проектов.

Обращения в научно-технический совет для оценки технологических решений на начальных этапах, как правило, необходимы разработчикам для ответа на вопрос о потенциальной востребованности разработок и возможных мерах поддержки. Поэтому необходимо подготовить единую стандартизированную методику оценки проектов, говорят в пресс-службе РЭО.