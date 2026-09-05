Ученые нашли паразитов в 96% исследованных тунцов

Исследователи выявили личинки нематод Anisakis и цестод Trypanorhyncha. Чаще всего они находились в кишечнике, однако паразитов обнаружили и в мышечной ткани. Черви присутствовали в мясе у 31 из 53 исследованных рыб, что соответствует 58,5%.

Полностью свободными от паразитов среди проверенных органов оказались только сердце и почки. При этом обнаружение червей в морской рыбе само по себе не говорит о неблагополучии экосистемы, так как паразиты входят в естественные пищевые цепи океана.

Ученые уточнили, что выявленный уровень заражения отражает состояние конкретной исследованной выборки и не означает, что весь промысловый тунец заражен в такой же степени.