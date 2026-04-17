Участники Консорциума РЭО изучили технологические процессы обращения с отходами и вторсырьем

В рамках второго дня очного собрания участников Консорциума РЭО, представители организаций, входящего в него, посетили комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорском районе Московской области , а также благотворительный фонд «Второе дыхание», который собирает и распределяет ненужную одежду в Москве и регионах.

Технологические процессы обращения с отходами на КПО «Нева» изучили представители Уральского федерального университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Московского института стали и сплавов (МИСИС), Московского института электронной техники, Финансового университета при Правительстве РФ, Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства, а также Промсвязьбанка.

Представителям Российского экономического университета им. Плеханова и МГИМО сотрудники благотворительного фонда «Второе дыхание» рассказали о работе организации, показали инфраструктуру сбора и сортировки, а также рассказали о дальнейшем пути вещей, которые получают вторую жизнь.

«Экскурсии помогают увидеть, что переработка отходов — это не абстрактная идея, а работающая система с конкретными технологиями и людьми. Такие мероприятия формируют у участников осознанное отношение к экологии и показывают, как работает экономика замкнутого цикла на практике», — рассказали в пресс-службе РЭО.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» создан РЭО в 2021 году. Его деятельность направлена на подготовку профильных специалистов, поддержку научного и педагогического сообщества, а также развитие и внедрение передовых технологий в сфере обращения с отходами. В объединение вошли предприятия отрасли, научные организации и ведущие вузы, в числе которых — РУДН им. Патриса Лумумбы, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, МИСИС.