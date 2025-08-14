Участники детской смены форума «Экосистема» ознакомились с принципами экономики замкнутого цикла

13 августа в рамках второй, детской смены форума «Экосистема. Заповедный край» эксперты Консорциума Российского экологического оператора провели образовательную сессию для участников трека «Олимпиадники» — призеров и победителей Московской и Всероссийской олимпиад школьников по экологии.

«Мы всегда рады работать с молодыми и мотивированными ребятами, которые уже интересуются экологией и понимают важность бережного отношения к ресурсам. Олимпиадники показали высокий уровень вовлеченности и заинтересованности — задавали вопросы, предлагали свои идеи и активно участвовали в обсуждениях. Такие встречи — инвестиция в будущее отрасли, ведь именно эти школьники в ближайшие годы смогут стать авторами реальных экологических решений», — отметили в пресс-службе ППК «РЭО».

Тема встречи — основы экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) и примеры внедрения ее принципов в повседневную жизнь. Эксперты рассказали о том, как работает система, позволяющая максимально долго сохранять ценность материалов и ресурсов, вовлекать отходы обратно в хозяйственный оборот, снижать нагрузку на полигоны и природу.

В качестве спикеров выступили представители ППК РЭО, ведущих российских университетов и научных центров: Уральского федерального университета, Пермского политехнического университета, МГТУ им. Баумана и Калининградского государственного технического университета.

Ребята активно участвовали в диалоге, задавали вопросы, делились своими наблюдениями и предложениями по экологическим инициативам. По словам организаторов, аудитория оказалась погруженной в тему и продемонстрировала, что школьники способны мыслить комплексно и предлагать решения, которые можно реализовать на практике.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла. Всего в него вошли 30 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.