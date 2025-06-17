Участникам ПМЭФ-2025 продемонстрируют принципы переработки в «Зеленом фургоне»
Российский экологический оператор установит «Зеленый фургон» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Посетители мастерской переработки смогут наглядно увидеть принципы экономики замкнутого цикла.
«Экологическое просвещение стало неотъемлемой частью деловых мероприятий, которые собирают огромное количество людей, неравнодушных к развитию нашей страны. На ПМЭФ по традиции будет представлена мастерская переработки „Зеленый фургон“. Ее посетители узнают о переработке отходов и принципах экономики замкнутого цикла, причем смогут получить новые знания на наглядных примерах. Прямо в фургоне волонтеры помогают делать сувениры из вторсырья — значки, брелоки, подставки для телефона», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.
«Зеленый фургон» представляет собой стенд и фургон, в котором размещаются станки для переработки пластика (электрошредер, инжектор, экструдер, ПЭТ-лодка), а также проводятся различные мастер-классы.
На ПМЭФ-2025 фургон будет расположен перед павильоном G на улице. Он будет открыт все время работы форума, с 18 по 21 июня.