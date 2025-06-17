Участникам ПМЭФ-2025 продемонстрируют принципы переработки в «Зеленом фургоне»

«Экологическое просвещение стало неотъемлемой частью деловых мероприятий, которые собирают огромное количество людей, неравнодушных к развитию нашей страны. На ПМЭФ по традиции будет представлена мастерская переработки „Зеленый фургон“. Ее посетители узнают о переработке отходов и принципах экономики замкнутого цикла, причем смогут получить новые знания на наглядных примерах. Прямо в фургоне волонтеры помогают делать сувениры из вторсырья — значки, брелоки, подставки для телефона», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

«Зеленый фургон» представляет собой стенд и фургон, в котором размещаются станки для переработки пластика (электрошредер, инжектор, экструдер, ПЭТ-лодка), а также проводятся различные мастер-классы.

На ПМЭФ-2025 фургон будет расположен перед павильоном G на улице. Он будет открыт все время работы форума, с 18 по 21 июня.