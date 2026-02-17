Участник ассоциации «Ресурс» запустит сбор бутылок в 11 регионах

В рамках проекта «Вторая жизнь мусору» участник Ассоциации «Ресурс» компания «МусорОФФ» запускает в 11 регионах страны интерактивную акцию по сбору на переработку пластиковых бутылок «Сожми и закрути ПЭТ».

Цели акции — привлечение внимания жителей к теме раздельного накопления отходов, снижение нагрузки на объекты захоронения отходов. Старт запланирован на 4 апреля 2026 года в торговых центрах «МЕГА». Речь идет о таких городах, как Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Омск, Санкт- Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, а также Новая Адыгея.

«РЭО поддерживает инициативы, которые работают на формирование в стране экономики замкнутого цикла. Очень важно, когда бизнес-сообщество вовлекает в подобные акции наибольшее число людей, ведь так у них формируются полезные эко-привычки», — сказали в пресс-службе компании.