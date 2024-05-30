«Уберу» от РЭО запустил акцию по обмену пластиковых бутылок на билет на молодежный фестиваль

Команда «Уберу» запустила совместно с приложением Protone акцию по сбору пластика в обмен на билет на молодежный фестиваль. Конкурс проходит при поддержке Российского экологического оператора.

«При поддержке РЭО команда „Уберу“ запустила акцию, в рамках которой пользователи приложения смогут обменять пластиковые отходы на билет на фестиваль уличной культуры. В рамках проекта используется крупнейшая федеральная карта пунктов приема вторсырья „Уберу“, которая насчитывает 65 тысяч пунктов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Игровая миссия «Билет за пластик», в рамках которой пластиковые бутылки можно обменять на билет на фестиваль уличной культуры Grounded Ultra 2024, продлится до 15 июня.

Чтобы получить билет, нужно собрать 20 ПЭТ-бутылок и 20 крышек, выбрать на карте ближайший пункт приема вторсырья и отнести их туда, сделать фото со специальным знаком в пункте приема вторсырья, получить в награду промокод на бесплатный билет на фестиваль Grounded Ultra 2024.

Для участия в миссии необходимо скачать приложение Protone.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. У сообщества «Уберу» также организован Telegram-канал и группа VK.