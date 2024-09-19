Туристы отправили полмиллиона пластиковых бутылок на переработку в Сочи

Отдыхающие в Сочи отправили за лето 500 тысяч пластиковых бутылок на переработку. Сбор ПЭТ-бутылок осуществлялся в рамках проекта «Город Ноль Отходов», вошедшего в Альбом лучших практик раздельного накопления отходов Российского экологического оператора.

«Летний сезон в курортных городах — это не только время отдыха, но и колоссальная нагрузка на инфраструктуру обращения с отходами. Поэтому в местах отдыха необходим раздельный сбор. За лето в Сочи через 32 экостанции было собрано, досортировано, заготовлено и отправлено на переработку полмиллиона пластиковых бутылок. Такой опыт привлечения малого и среднего бизнеса в качестве заготовителей самых используемых видов упаковки призван вдохновить и другие города на внедрение подобных инициатив. Благодаря им появляется реальная возможность снижать хоть и временные, но высокие всплески нагрузки на региональных операторов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В трехсекционные модули за лето помимо пластиковых бутылок сдали 25 тонн стеклотары и 45 тонн картона.

«Для курортных зон особенно важна эстетическая составляющая сбора и органичное включение в общую туристическую инфраструктуру, тогда, как мы видим, гости курорта активно включаются в экологические инициативы. Сбор этого лета почти в 1,5 раза превысил показатели прошлого», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

РЭО напоминает о важности опустошения и сжатия тары перед сдачей.

Компания «Город Ноль Отходов» с 2017 года специализируется на внедрении раздельного накопления отходов на территории городского округа Сочи и федеральной территории «Сириус».

В 2024 году РЭО выпустил Альбом лучших практик. Он состоит из двух частей, в них рассказывается о пунктах сбора вторсырья в российских городах. Ознакомиться с ним можно по ссылке.