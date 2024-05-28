Туляки сдали почти 3000 бутылок и банок в фандомат за 2 месяца

«Фандомат — один инструментов, который позволяет вовлекать граждан в экономику замкнутого цикла. При этом они могут не просто сдавать вторсырье на переработку, но и получать бонусы за это. Активно приняли участие в сборе студенты и сотрудники Тульского университета, где за два месяца сдали на утилизацию 2981 единицу пластиковой и алюминиевой тары. Таким образом они внесли свой вклад в снижение отходов, направляемых на захоронение», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В 2023 году РЭО в рамках проекта «Зеленая лига» запустил совместно с компанией Ecoplatform установку фандоматов в высших учебных заведениях. Один из них установили в Тульском государственном университете.

«За сдачу тары можно получить бонусы от Ecoplatform, обменять их на товары партнеров. Но в ТулГУ решили дополнительно простимулировать студентов и сотрудников и провели конкурс на самое активное пользование фандоматов. Самых экологичных участников наградили сувенирами», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Программа развития студенческих экологических объединений «Зеленая лига» была запущена в марте 2023 года при поддержке РЭО и ВОО волонтеров-экологов «Делай!». В программе участвуют 55 экологических клубов из 40 регионов страны. Следить за новостями «Зеленой лиги» можно во «ВКонтакте» или на сайте зеленаялига.рф.