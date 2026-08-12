Циклон принесет ливни и жару в ХМАО, Свердловскую и Курганскую области

Циклон с атмосферным фронтом вызовет дожди на Урале и в ХМАО. В ряде районов температура останется выше климатической нормы, передает Zvezdanews .

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Температура составит +21…+26 градусов, а 15 августа снизится до +20…+25 градусов, оставаясь выше климатической нормы.

На Урал с европейской территории перемещается циклон с атмосферным фронтом. Паршина предупредила, что дожди здесь будут интенсивнее. 14 августа сильные кратковременные осадки ожидаются на севере Свердловской области.

В этот день температура в регионе составит +19…+24 градуса, а на востоке области достигнет +29. 15 августа днем резко похолодает до +16…+21 градуса. В Челябинской области 13 августа местами ожидается до +32 градусов, затем станет прохладнее. В Курганской области жара ослабеет к 15 августа после кратковременных дождей.