Цифровой проект РЭО для работы регоператоров АИС «АПРО» вошел в число финалистов премии ЦИПР

Цифровой проект Российского экологического оператора АИС «АПРО» («Автоматизация процессов регионального оператора») вошел в число финалистов в номинации «Цифровая природа» на премии CIPR Digital-2024 в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«АИС „АПРО“ интегрирована с Федеральной государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и обеспечивает передачу данных в нее в соответствии с действующими НПА. В целом, это позволяет планировать переход к качественно новому формату управления и контроля за обращением с отходами в масштабах страны и более высокому стандарту оказания услуг населению», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, для РЭО проект стал показательным кейсом с точки зрения необходимости перехода к экономике данных в экологии. Система позволяет интегрировать данные из различных источников, автоматизировать процессы, обеспечивать мониторинг и анализ данных в режиме реального времени, управлять договорами, оптимизировать логистические процессы и осуществлять экологическое управление.

АИС «АПРО» разработана с целью решения комплексных задач в сфере управления и мониторинга процессов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая экологическое управление, логистику, управление договорами и многое другое, указал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров. Система представляет собой современное программное решение, которое является мощным инструментом для бизнеса, региональных органов власти и экологических организаций, добавил он.

Премия CIPR Digital-2024 отметила вклад проекта АИС «АПРО» в развитие цифровых технологий и его значимость для российской экономики данных. Награждение победителей состоялось в Нижнем Новгороде в первый день конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 22 мая 2024 года.