Цифровая платформа по торговле вторсырьем назвала самое популярное вторсырье на электронных торгах у москвичей

Больше всего компании из Москвы торгуются на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) бытовыми электрическими приборами.

«ЭТП готова представить рейтинг выставленных лотов по Москве за год. На первом месте — приборы бытовые электрические, компании выставили лотов по этой категории на 145 млн рублей. На втором — оборудование промышленное холодильное и вентиляционное на общую сумму 135 млн рублей. В топ-3 также вошли приборы бытовые неэлектрические общей стоимостью 120 млн рублей», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

На четвертом месте по стоимости выставленных лотов шины, покрышки и камеры резиновые, их общая стоимость — 35 млн рублей, на пятом — компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование стоимостью 12 млн рублей.

При этом приборы бытового электричества, а также промышленное холодильное и вентиляционное оборудование были выставлены в Москве на 280 млн рублей, в Московской области — на 52 млн рублей, в Свердловской области — на 3,9 млн рублей, в Санкт-Петербурге — на 6,9 млн рублей, в Новосибирской области — на 5,7 млн рублей, в Волгоградской — на 4,05 млн рублей, в Кемеровской — на 1,36 млн рублей.